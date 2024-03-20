На сколько подорожал доллар. Курсы валют по банкам

Курс доллара вырос на 15 копеек, курс евро – на 12

Фото: Pexels

В среду, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 14 коп. и составил 38,92 грн. Курс продаж увеличился на 15 коп. до 39,47 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,3 грн, максимальный – 39,1 грн. Для продажи минимальный курс – 39,25 грн, максимальный – 39,6 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет – 42,24 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. до 43 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,3 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, а максимальный – 43,2 грн.

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