На скільки подорожчав долар. Курси валют у банках

Курс долара зріс на 15 копійок, курс євро – на 12

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У середу, 20 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 14 коп. і склав 38,92 грн. Курс продажу збільшився на 15 коп. до 39,47 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,3 грн, максимальний – 39,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,25 грн, максимальний – 39,6 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 12 коп. і складає – 42,24 грн. Курс продажу піднявся на 7 коп. до 43 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,3 грн, максимальний – 42,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,8 грн, а максимальний – 43,2 грн.

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