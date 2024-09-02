Наблюдательный совет ПриватБанка определил дату увольнения председателя правления Бьоша

Герхард Бьош (Фото: пресс-служба РБА)

Председатель правления Герхард Бьош покинет пост 1 ноября. Такое решение принял наблюдательный совет банка, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

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"Наблюдательный совет ПриватБанка 29 августа решил досрочно уволить главу правления финучреждения Герхарда Бьоша и расторгнуть с ним трудовой контракт 1 ноября, который будет его последним рабочим днем в банке", – говорится в сообщении.

Расторжение контракта, как отмечается, произойдет на основании пятого пункта первой части 41 статьи КЗоТ Украины: увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с прекращением полномочий должностных лиц.

Бьош возглавил правление ПриватБанка 10 июня 2021 года. В июне 2024-го банк сообщил, что Бьош уйдет с должности, и наблюдательный совет уже начал процесс отбора нового председателя правления.

Отмечалось, что Бьош будет выполнять обязанности руководителя ПриватБанка до момента избрания нового председателя правления и завершения всех связанных с этим процедур.

Смена председателя правления основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также на видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка, поясняли в финучреждении.

Неофициальной причиной отставки, писала тогда Экономическая правда, в ПриватБанке называли несоответствие ставившихся Бьошу задач фактическому положению дел.

В частности, когда его избирали на должность председателя правления крупнейшего украинского банка, среди задач озвучивали подготовку к приватизации. В то же время в условиях войны этот процесс поставили на паузу.

Предыдущий председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл возглавлял банк три года.

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июля 2024 года ПриватБанк занимал первое место (895,87 млрд грн) по общим активам среди 62 банков страны.