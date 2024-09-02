Наглядова рада ПриватБанку визначила дату звільнення голови правління Бьоша

Герхард Бьош (Фото: пресслужба РБА)

Голова правління Герхард Бьош залишить посаду 1 листопада. Таке рішення ухвалила наглядова рада банку, повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Наглядова рада ПриватБанку 29 серпня вирішила достроково звільнити главу правління фінустанови Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада, який буде його останнім робочим днем у банку", – сказано в повідомленні.

Розірвання контракту, як зазначається, відбудеться на підставі пʼятого пункту першої частини 41-ї статті КЗпП України: звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у звʼязку з припиненням повноважень посадових осіб.

Бьош очолив правління ПриватБанку 10 червня 2021 року. У червні 2024-го банк повідомив, що Бьош піде з посади, і наглядова рада вже почала процес відбору нового голови правління.

Зазначалося, що Бьош виконуватиме обов'язки керівника ПриватБанку до моменту обрання нового голови правління та завершення усіх пов'язаних з цим процедур.

Зміна голови правління ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також на баченні та потребах для подальшого розвитку ПриватБанку, пояснювали у фінустанові.

Неофіційною причиною відставки, писала тоді Економічна правда, у ПриватБанку називали невідповідність завдань, які ставилися Бьошу, фактичному стану справ.

Зокрема, коли його обирали на посаду голови правління найбільшого українського банку, то серед завдань озвучували підготовку до приватизації. Водночас в умовах війни, цей процес поставили на паузу.

Попередній голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл очолював банк упродовж трьох років.

Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 липня 2024 року ПриватБанк посідав перше місце (895,87 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни.