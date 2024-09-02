Наглядова рада ПриватБанку визначила дату звільнення голови правління Бьоша
Голова правління Герхард Бьош залишить посаду 1 листопада. Таке рішення ухвалила наглядова рада банку, повідомило агентство Інтерфакс-Україна.
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"Наглядова рада ПриватБанку 29 серпня вирішила достроково звільнити главу правління фінустанови Герхарда Бьоша і розірвати з ним трудовий контракт 1 листопада, який буде його останнім робочим днем у банку", – сказано в повідомленні.
Розірвання контракту, як зазначається, відбудеться на підставі пʼятого пункту першої частини 41-ї статті КЗпП України: звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у звʼязку з припиненням повноважень посадових осіб.
Бьош очолив правління ПриватБанку 10 червня 2021 року. У червні 2024-го банк повідомив, що Бьош піде з посади, і наглядова рада вже почала процес відбору нового голови правління.
Зазначалося, що Бьош виконуватиме обов'язки керівника ПриватБанку до моменту обрання нового голови правління та завершення усіх пов'язаних з цим процедур.
Зміна голови правління ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також на баченні та потребах для подальшого розвитку ПриватБанку, пояснювали у фінустанові.
Неофіційною причиною відставки, писала тоді Економічна правда, у ПриватБанку називали невідповідність завдань, які ставилися Бьошу, фактичному стану справ.
Зокрема, коли його обирали на посаду голови правління найбільшого українського банку, то серед завдань озвучували підготовку до приватизації. Водночас в умовах війни, цей процес поставили на паузу.
Попередній голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл очолював банк упродовж трьох років.
Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 липня 2024 року ПриватБанк посідав перше місце (895,87 млрд грн) за загальними активами серед 62 банків країни.
- 30 травня 2024 року ПриватБанк звітував про рекордний прибуток за 2023 рік.
- ПриватБанк потрапив до рейтингу найбільших еквайрів Європи з обсягом трансакцій у $22 млрд, а також очолив список найефективніших у Східній та Центральній Європі.