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26.04.2019, 12:47

Набсовет ПриватБанка: отмена национализации приведет к кризису

Набсовет ПриватБанка: отмена национализации приведет к кризису

Глава набсовета ПриватБанка рассказал, чем может обернуться для страны отмена национализации банка

Отмена национализации ПриватБанка может стать причиной финансового кризиса в стране. Об этом заявил глава набсовета банка Эгин Акчакоча в интервью Радио НВ.

"Финансовые кризисы - это результат недостатка уверенности в системе. Прежде всего, мы должны ответить на вопросе о том, кто ответственен за поддержку этой уверенности в финансовой системе? Правительство, политическая власть. Если они не обеспечивают уверенность, тогда все потеряно", - считает он.

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По его словам, "преграды, появляющиеся перед ПриватБанком, изменят направление движения государства на 180 градусов".

Комментируя новый обзор Moody's, Акчакоча отметил, что в таком случае прогнозы аналитиков агентства станут реальностью быстрее, чем можно ожидать.

"В финансовых терминах это просто уничтожит вашу монетарную политику, потому что она стоит на двух "ногах" - это процентная ставка и обменный курс", - добавил глава набсовета.

Ранее агентство Moody's заявило, что если избранный президент Владимир Зеленский вмешается в вопрос национализации ПриватБанка на стороне его бывшего акционера, кредитный рейтинг Украины может пострадать.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

В свою очередь Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

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Теги: национализация Приватбанка, Эгин Акчакоча
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