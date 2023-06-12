Наличная валюта подешевела. Курсы валют в банках
12.06.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составляет 36,78 грн. Курс продажи опустился на 2 коп. — до 37,33 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,7 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 39,64 грн. Средний курс продажи упал на 3 коп. — до 40,5 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,3 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 40,25 грн, максимальный – 41 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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