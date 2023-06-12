Готівкова валюта подешевшала. Курси валют у банках

У понеділок, 12 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 4 коп. і складає 36,78 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. — до 37,33 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 6 коп. і складає 39,64 грн. Середній курс продажу впав на 3 коп. — до 40,5 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,3 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,25 грн, максимальний – 41 грн.

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