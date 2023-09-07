Наличная валюта в банках начала дорожать

В четверг, 7 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 13 коп. и составляет 37,31. Курс продаж повысился на 12 коп. до 38,03 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,7 грн, максимальный – 37,74 грн. Для продажи минимальный курс – 37,8 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составил 40,1 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. до 41,14 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,05 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,65 грн, максимальный – 42 грн.

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