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Готівкова валюта в банках почала дорожчати

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 11:00
Готівкова валюта в банках почала дорожчати - Фото
Фото: Pexels

У четвер, 7 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, зріс на 13 коп. і становить 37,31. Курс продажу підвищився на 12 коп. до 38,03 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,7 грн, максимальний – 37,74 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,8 грн, максимальний – 38,4 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 4 коп. і склав 40,1 грн. Курс продажу збільшився на 6 коп. до 41,14 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,05 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,65 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.

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