Наличные курсы доллара и евро снизились

В среду, 14 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1 коп. и составляет 40,39 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. и достиг 41,12 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,8 грн.

Средний курс покупки евро упал 16 коп. и составляет 40,14 грн. Средний курс продаж уменьшился на 25 коп. и достиг 41,23 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,38 грн, максимальный – 40,62 грн. Для продажи минимальный курс – 40,29 грн, максимальный – 41,8 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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