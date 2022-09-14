Наличные курсы доллара и евро снизились
14.09.2022, 11:22
Фото: depositphotos.com
В среду, 14 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 1 коп. и составляет 40,39 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. и достиг 41,12 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,8 грн.
Средний курс покупки евро упал 16 коп. и составляет 40,14 грн. Средний курс продаж уменьшился на 25 коп. и достиг 41,23 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,38 грн, максимальный – 40,62 грн. Для продажи минимальный курс – 40,29 грн, максимальный – 41,8 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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