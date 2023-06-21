Наличный евро еще подешевел

В среду, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, не изменился и составляет 36,78 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. – до 37,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 2 коп. и составляет 40,14 грн. Курс продаж опустился также на 2 коп. – до 40,96 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,65 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,65 грн, максимальный – 41,5 грн.

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