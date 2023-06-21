Готівковий євро ще подешевшав

У середу, 21 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, не змінився і складає 36,78 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. – до 37,36 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 2 коп. і складає 40,14 грн. Курс продажу опустився також на 2 коп. – до 40,96 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,65 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,65 грн, максимальний – 41,5 грн.

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