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Наличный евро в банках подорожал

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 11:06
Наличный евро в банках подорожал - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Во вторник, 13 июня, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился. Курс покупки составляет 36,78 грн, курс продажи – 37,33 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 39,74 грн. Средний курс продаж повысился на 6 коп. до 40,56 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,35 грн, максимальный – 40,05 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.


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