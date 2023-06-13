Наличный евро в банках подорожал
13.06.2023, 11:06
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 13 июня, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился. Курс покупки составляет 36,78 грн, курс продажи – 37,33 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,7 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 39,74 грн. Средний курс продаж повысился на 6 коп. до 40,56 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,35 грн, максимальный – 40,05 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
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