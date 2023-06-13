Готівковий євро в банках подорожчав

У вівторок, 13 червня, середній курс готівкового долара в українських банках, проти понеділка, не змінився. Курс купівлі становить 36,78 грн, курс продажу – 37,33 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 10 коп. і становить 39,74 грн. Середній курс продажу підвищився на 6 коп. до 40,56 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,35 грн, максимальний – 40,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,3 грн, максимальний – 41 грн.

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