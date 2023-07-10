Наличный евро в банках подорожал. Курсы валют
10.07.2023, 11:00
Фото: LIGA.net
В понедельник, 10 июля, средний курс наличного доллара в украинских банках не изменился. Курс покупки составляет 36,65 грн, курс продажи – 37,38 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,15 грн, максимальный – 36,98 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,65 грн.
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Средний курс покупки евро увеличился на 8 коп. и составляет 40,21 грн. Средний курс продаж повысился на 10 коп. – до 41,23 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,25 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,85 грн, максимальный – 42,00 грн.
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