Готівковий євро в банках подорожчав. Курси валют

У понеділок, 10 липня, середній курс готівкового долара в українських банках не змінився. Курс купівлі становить 36,65 грн, курс продажу – 37,38 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,15 грн, максимальний – 36,98 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,65 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 8 коп. і становить 40,21 грн. Середній курс продажу підвищився на 10 коп. – до 41,23 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,25 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,85 грн, максимальний – 42,00 грн.