Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: Мецгеру назначили штраф 3400 грн

Сегодня, 14 сентября, Голосеевский районный суд Киева приговорил бывшего председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера по делу о нападении на съемочную группу программы "Схемы". Суд назначил ему штраф 3400 грн без лишения права занимать определенные должности, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, оштрафованы на 1700 грн бывший директор департамента банковской безопасности учреждения Игорь Тельбизов и на такую же сумму начальник управления внутренней безопасности Укрэксимбанка Олег Осипов.

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Мецгер после заседания заявил, что еще подумает, будет ли он подавать апелляцию.

"Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем, как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение, подавать или не подавать (апелляцию. – ред.)", — сказал он.

Потерпевшие оспаривают безосновательное, по их мнению, закрытие уголовного производства по самой тяжелой, 146 статье УКУ ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), которая предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Наталія Софієнко

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