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21.05.2019, 10:50

НБУ меняет правила оценки банками кредитного риска должника

НБУ меняет правила оценки банками кредитного риска должника

Нацбанк обязал банки при оценке кредитного риска любого должника проверять данные в кредитном реестре НБУ

Национальный банк Украины вводит порядок учета банками информации из кредитного реестра НБУ при расчете размера кредитного риска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно новым требованиям, банк должен будет классифицировать должника-физлицо по наихудшему классу, если в кредитном реестре НБУ есть информация о дефолте этого должника в других банках.

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Также банк должен понижать класс должника-юрлица, в том числе до наихудшего, если в кредитном реестре есть информация о дефолте или высокой вероятности дефолта этого должника в других банках.

В Нацбанке считают, что эти изменения повысят качество оценки банками кредитного риска благодаря учету состояния выполнения должником своих обязательств в других банковских учреждениях, используя при этом информацию из кредитного реестра.

Изменения в Положение №351 внесены постановлением НБУ №70 от 16 мая 2019, которое вступает в силу с 21 мая 2019 года.

Требования будут применяться в тестовом режиме с 1 июля 2019 года и станут обязательными для выполнения с 1 декабря 2019 года. В НБУ отмечают, что постепенное внедрение требований к оценке кредитного риска позволит банкам доработать внутренние положения и настроить IT-системы.

Ранее сообщалось, что в I квартале кредитование физических лиц продолжило рост: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году. При этом, кредиты в долларах сократились до 29,2%.

Напомним, по данным НБУ, в 2018 году гривневые кредиты населения выросли на 31%. Кредитный портфель банков в национальной валюте за год вырос на 8,1% до 616 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

Ранее у нас вышел материал о том, как рроверить свой банк.

Кредитный риск - один из основных рисков, присущих банковской деятельности. Своевременное выявление признаков, которые могут свидетельствовать о росте кредитного риска, способствует принятию банками своевременных и эффективных решений по его минимизации.

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Теги: кредит, кредитный реестр, оценка кредитного риска, должник
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