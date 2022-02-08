НБУ нашел в двух госбанках нарушения финмониторинга. ПриватБанк заплатит штраф
Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также валютного надзора в январе 2022 года применил к трем банкам и семи небанковским финансовым учреждениям меры воздействия. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В частности, меры воздействия применены к ПриватБанку, Ощадбанку и Поликомбанку.
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ПриватБанк получил письменное предостережение за ненадлежащую оценку рисков и непринятие дополнительных мер по операциям отдельных клиентов – публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.
Также сотрудники банка вовремя не проинформировали руководителя о принятых мерах по финансовому мониторингу.
НБУ отметил получение некорректных данных от ПриватБанка, ошибки в предоставленной отчетности, а также нарушения порядка осуществления расчетов в иностранной валюте по отдельным валютным операциям.
Регулятор оштрафовал ПриватБанк на 400 000 грн за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций отдельных клиентов. А также на 200 000 грн за нарушения порядка осуществления валютного надзора за отдельными клиентами.
Ощадбанк получил письменное предостережение за несколько нарушений: невыявление финансовых операций клиента, подлежащих внутреннему финансовому мониторингу, ненадлежащее выполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиента и за ненадлежащий анализ финансовых операций клиента.
Поликомбанк оштрафован на 234 026 грн за невыполнение обязанности регулярно осуществлять анализ финансовых операций клиентов с целью выявления таких, что не соответствуют финансовому состоянию клиента.
В число небанковских финучреждений, к которым НБУ применил меры воздействия за нарушение финмониторинга, вошли: ФК Магнат, ФК Октава Финанс (штрафы по 151 000 грн каждой), ФК Голден Груп (штраф 17 000 грн), СК-Ахиома, СС Лоун, ФК Финанс Эксперт, ФК Финворк (все письменное предостережение).
- 2 марта 2021 года НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга. В апреле меры воздействия применены к Райффайзен Банку. В ноябре НБУ наказал А-Банк семьи Суркис, а также Аккордбанк за нарушение финмониторинга и валютного законодательства.
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