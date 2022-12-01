НБУ не видит оснований для изменения курса гривни – Пышный
01.12.2022, 12:58
Фото: depositphotos.com
Национальный банк не видит оснований ни для отказа от фиксированного курса, ни для его изменения. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью Forbes.
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"Общая позиция ключевого персонала НБУ – фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль. И я ее поддерживаю. Пока мы не видим оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плаванию считаем преждевременным", — сказал Пышный.
Он заверил, что Национальный банк вернется к плавающему курсу и инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно.
Международный валютный фонд поддерживает такую позицию, добавил Пышный.
- Фиксированный курс гривни к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.
- Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$. Наличный курс на 1 декабря составляет 39,82-40,44 грн/$.
- В начале сентября НБУ заявил, что пока не видит необходимости дальнейшей девальвации, в конце октября эту позицию подтвердил замглавы НБУ Сергей Николайчук.
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