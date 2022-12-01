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НБУ не видит оснований для изменения курса гривни – Пышный

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 12:58
НБУ не видит оснований для изменения курса гривни – Пышный - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк не видит оснований ни для отказа от фиксированного курса, ни для его изменения. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью Forbes.

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"Общая позиция ключевого персонала НБУ – фиксированный курс еще должен играть определенное время свою роль. И я ее поддерживаю. Пока мы не видим оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плаванию считаем преждевременным", — сказал Пышный.

Он заверил, что Национальный банк вернется к плавающему курсу и инфляционному таргетированию, но тогда, когда это будет действительно уместно.

Международный валютный фонд поддерживает такую позицию, добавил Пышный.

Андрій Водяний
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Андрей Пышный НБУ курс гривни курс доллара
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