НБУ обновил список самых прибыльных и убыточных банков в 2021 году

Государственный ПриватБанк остается самым прибыльным банком Украины с показателем 23,8 млрд грн чистой прибыли за январь-октябрь 2021 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также в топ-10 самых прибыльных банков за отчетный период вошли: Райффайзен Банк – 4 млрд грн, ПУМБ – 3,4 млрд грн, Сбербанк – 3,4 млрд грн, Универсал Банк – 2,7 млрд грн, Альфа-Банк – 2,7 млрд грн, Укргазбанк – 2,7 млрд грн, ОТП Банк – 2,2 млрд грн, Укрэксимбанк – 2 млрд грн и Ситибанк – 1,3 млрд грн.

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Всего 65 украинских банков являются прибыльными и только шесть банков зафиксировали чистый убыток за 10 месяцев текущего года.

Это: Правэкс Банк – 148,5 млн грн чистого убытка, Юнекс Банк – 36,1 млн грн, БТА Банк – 28,3 млн грн, Украинский банк реконструкции и развития – 16,8 млн грн, Альпари Банк – 6 млн грн и банк "Траст-капитал" – 3,2 млн грн.

Всего чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года – до 58,7 млрд грн.

Доходы банков увеличились на 4% за отчетный период до 217,8 млрд грн. Из них процентные доходы составили 137 млрд грн, комиссионные – 74,7 млрд грн.

Расходы банков сократились на 6% до 159,4 млрд грн.

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Роман Брыль

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