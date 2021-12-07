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НБУ обновил список самых прибыльных и убыточных банков в 2021 году

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 14:46
НБУ обновил список самых прибыльных и убыточных банков в 2021 году - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный ПриватБанк остается самым прибыльным банком Украины с показателем 23,8 млрд грн чистой прибыли за январь-октябрь 2021 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.   

Также в топ-10 самых прибыльных банков за отчетный период вошли: Райффайзен Банк – 4 млрд грн, ПУМБ – 3,4 млрд грн, Сбербанк – 3,4 млрд грн, Универсал Банк – 2,7 млрд грн, Альфа-Банк – 2,7 млрд грн, Укргазбанк – 2,7 млрд грн, ОТП Банк – 2,2 млрд грн,  Укрэксимбанк – 2 млрд грн и Ситибанк – 1,3 млрд грн. 

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Всего 65 украинских банков являются прибыльными и только шесть банков зафиксировали чистый убыток за 10 месяцев текущего года. 

Это: Правэкс Банк – 148,5 млн грн чистого убытка, Юнекс Банк – 36,1 млн грн, БТА Банк – 28,3 млн грн, Украинский банк реконструкции и развития – 16,8 млн грн,  Альпари Банк – 6 млн грн и банк "Траст-капитал" – 3,2 млн грн.  

Всего чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года – до 58,7 млрд грн.  

Доходы банков увеличились на 4% за отчетный период до 217,8 млрд грн. Из них процентные доходы составили 137 млрд грн, комиссионные – 74,7 млрд грн. 

Расходы банков сократились на 6% до 159,4 млрд грн. 

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Роман Брыль
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нацбанк ПриватБанк прибыль банков
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