НБУ обновил список самых прибыльных и убыточных банков в 2021 году
Государственный ПриватБанк остается самым прибыльным банком Украины с показателем 23,8 млрд грн чистой прибыли за январь-октябрь 2021 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Также в топ-10 самых прибыльных банков за отчетный период вошли: Райффайзен Банк – 4 млрд грн, ПУМБ – 3,4 млрд грн, Сбербанк – 3,4 млрд грн, Универсал Банк – 2,7 млрд грн, Альфа-Банк – 2,7 млрд грн, Укргазбанк – 2,7 млрд грн, ОТП Банк – 2,2 млрд грн, Укрэксимбанк – 2 млрд грн и Ситибанк – 1,3 млрд грн.
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Всего 65 украинских банков являются прибыльными и только шесть банков зафиксировали чистый убыток за 10 месяцев текущего года.
Это: Правэкс Банк – 148,5 млн грн чистого убытка, Юнекс Банк – 36,1 млн грн, БТА Банк – 28,3 млн грн, Украинский банк реконструкции и развития – 16,8 млн грн, Альпари Банк – 6 млн грн и банк "Траст-капитал" – 3,2 млн грн.
Всего чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года выросла на 47% по сравнению с 10 месяцами прошлого года – до 58,7 млрд грн.
Доходы банков увеличились на 4% за отчетный период до 217,8 млрд грн. Из них процентные доходы составили 137 млрд грн, комиссионные – 74,7 млрд грн.
Расходы банков сократились на 6% до 159,4 млрд грн.
- Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом – до 10,8 млрд грн. Частных банков - выросла в 2,5 раза до 19,1 млрд грн. В январе-сентябре чистая прибыль платежеспособных банков выросла до десятилетнего максимума. За 10 месяцев 2021 года чистая прибыль украинских банков выросла в полтора раза.
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