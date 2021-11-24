UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ обязал все банки разрабатывать антикризисные планы

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 08:52
НБУ обязал все банки разрабатывать антикризисные планы - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины обязал все банки разрабатывать и представлять планы возобновления деятельности при наступлении кризисных ситуаций, говорится в пресс-релизе банка.

Речь идет о том, что с 2022 года все банки и банковские группы будут показывать регулятору свои планы при наступлении кризисных ситуаций — существенного ухудшения финансового состояния.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наличие такого плана будет способствовать скорейшей стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса, отмечают в НБУ.

До внесения изменений в законодательство такой план подавали только банки, которые относили к системным, а остальные — по желанию. Изменения по представлению планов были внесены соответствующим законом. 

Так, начиная с 2022 года, такие планы будут разрабатывать и подавать: системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, — ежегодно;
другие банки — один раз в два года.

На начало ноября в Украине работает 71 банк. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк банки кризис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 