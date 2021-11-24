НБУ обязал все банки разрабатывать антикризисные планы
Национальный банк Украины обязал все банки разрабатывать и представлять планы возобновления деятельности при наступлении кризисных ситуаций, говорится в пресс-релизе банка.
Речь идет о том, что с 2022 года все банки и банковские группы будут показывать регулятору свои планы при наступлении кризисных ситуаций — существенного ухудшения финансового состояния.
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Наличие такого плана будет способствовать скорейшей стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса, отмечают в НБУ.
До внесения изменений в законодательство такой план подавали только банки, которые относили к системным, а остальные — по желанию. Изменения по представлению планов были внесены соответствующим законом.
Так, начиная с 2022 года, такие планы будут разрабатывать и подавать: системно важные банки и банки, являющиеся ответственными лицами банковских групп, — ежегодно;
другие банки — один раз в два года.
На начало ноября в Украине работает 71 банк.
- Прибыль государственных банков выросла в три раза во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом до 10,8 млрд грн. Частных банков - выросла в 2,5 раза до 19,1 млрд грн.
- Чистая прибыль платежеспособных банков увеличилась на 40% до 45,5 млрд грн за восемь месяцев 2021 года. В январе-сентябре чистая прибыль платежеспособных банков выросла до десятилетнего максимума.
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