НБУ отказал Тигипко в приобретении Проминвестбанка
05.02.2021, 17:33
Сергей Тигипко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.
"Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка", – сказано в сообщении.
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В НБУ напомнили, что Тигипко уже является контроллером двух банков – ТАСкомбанк и Универсал банк – и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы.
По данным НБУ, на 1 января 2021 года владельцем 99,77% акций Проминвестбанка является российская госкорпорация ВЭБ.РФ. C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.
- 4 марта 2020 года на бирже ПФТС были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "ФК "Фортифай", которое оплатило указанную сумму. Тигипко планировал через кипрскую компанию Luregio Limited приобрести 100% уставного капитала Фортифай. Он заявлял, что планирует перевести рабочие активы Проминвестбанка в ТАСкомбанк.
- В октябре-ноябре 2020 года АМКУ и НБУ предоставили разрешения компании Тигипко на приобретение Фортифай (перед этим среди владельцев финкомпании появились люди из окружения Коломойского). Тогда НБУ заявлял, что получил от Тигипко пакет документов для согласования покупки Проминвестбанка.
- 27 января Верховный суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка.
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