НБУ отказал Тигипко в приобретении Проминвестбанка

Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

"Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка", – сказано в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В НБУ напомнили, что Тигипко уже является контроллером двух банков – ТАСкомбанк и Универсал банк – и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года владельцем 99,77% акций Проминвестбанка является российская госкорпорация ВЭБ.РФ. C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.