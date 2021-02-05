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НБУ отказал Тигипко в приобретении Проминвестбанка

05.02.2021, 17:33
НБУ отказал Тигипко в приобретении Проминвестбанка - Фото
Сергей Тигипко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальный банк Украины не согласовал сделку по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

"Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка", – сказано в сообщении.

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В НБУ напомнили, что Тигипко уже является контроллером двух банков – ТАСкомбанк и Универсал банк – и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года владельцем 99,77% акций Проминвестбанка является российская госкорпорация ВЭБ.РФ. C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

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Юрий Тарасовский
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Проминвестбанк Сергей Тигипко

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