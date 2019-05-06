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06.05.2019, 10:09

НБУ отсудил у Коломойского и Боголюбова недвижимость в Днепре

НБУ отсудил у Коломойского и Боголюбова недвижимость в Днепре

Суд удовлетворил иск Нацбанка к компании Арлан, чье имущество было в залоге в качестве обеспечения долгов ПриватБанка

2 мая Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка Украины к ООО Арлан, сообщает Finbalance.

Полный текст судебного решения от 13 февраля (в деле №904/2350/18) засекречен. В то же время, согласно судебным материалам, в рамках своего иска НБУ просил суд первой инстанции обратить взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору №36 от 29.05.2014 года, который был заключен между Нацбанком и ООО Арлан в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию (предмет ипотеки - часть здания по адресу Днепр, ул. Чкалова, 27).

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По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО Арлан являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Согласно отчетности ПриватБанка, на 1 апреля 2019 года его долг перед НБУ по кредитам рефинансирования составил 9,3 млрд грн (тогда как на начало 2017 года - т.е. фактически сразу после национализации - 18 млрд грн).

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. В частности, суд отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

19 апреля Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Нацбанку и ПриватБанку. 

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Теги: национализация Приватбанка, ПриватБанк, игорь коломойский, геннадий боголюбов
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