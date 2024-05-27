НБУ ответил Гонтаревой. Считает, что ее советы угрожали бы валютным кризисом

Национальный банк Украины официально ответил Гонтаревой на критику монетарной и валютной политики НБУ во время войны

Фото: НБУ

Национальный банк Украины официально ответил экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой на критику монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны. Если бы ее советы реализовали, в Украине был бы полноценный валютный кризис, говорится в заявлении, обнародованном на сайте НБУ 27 мая.

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"Если бы НБУ начал раньше и быстрее смягчать ограничения и снижать ставки, международные резервы исчерпывались бы значительно стремительнее – это законы экономики. Украина в результате могла бы получить не улучшение бизнес-среды, а полноценный валютный кризис", – считают в Нацбанке.

Гонтарева раскритиковала политику НБУ, которая, по ее мнению, демотивирует банки кредитовать экономику из-за высоких ставок по ОВГЗ и депозитным сертификатам. Она предложила стимулировать кредитование военного сектора, в частности, за счет гарантированных государством кредитов на сооружение фортификаций и производство оружия.

НБУ привел аргументы "опираясь исключительно на цифры, факты и оценку международных партнеров", которые "неоднократно подчеркивали эффективность монетарной и валютно-курсовой политики НБУ".

Во-первых, считают в Нацбанке, результаты выполнения мандата по обеспечению ценовой и курсовой стабильности очевидны:



→ инфляция после первого шока войны снизилась и стабилизировалась на уровне около 5%;

→ ситуация на валютном рынке устойчива, НБУ удалось избежать стремительной девальвации гривны;

→ международные резервы – на достаточном уровне, что обеспечивает дополнительный буфер при реализации негативных сценариев;

→ банковская система работает бесперебойно, имеет значительное доверие вкладчиков и высокий уровень капитализации и ликвидности. НБУ удалось избежать массового банкротства банков и существенного делевериджа.

Во-вторых, цифры возможных бюджетных потерь вследствие монетарной и валютной политики НБУ абсолютно надуманы.

"Оценка эффективности монетарной политики на основе "бухгалтерского" подхода анализа расходов на инструменты стерилизации ликвидности является распространенной практикой псевдоэкспертов и политиков, которые ищут рычаги влияния на политику центробанка", – отметил НБУ.

В-третьих, критика "чрезмерного" запаса прочности (высоких международных резервов, низкой инфляции, высоких объемов капитализации и доходов банков) не учитывает экстремально высокий уровень неопределенности в условиях полномасштабной войны.

В-четвертых, ряд советов по монетарной и валютной политике откровенно вредны, ведь их реализация с высокой вероятностью дестабилизировала бы ситуацию в монетарной сфере и привела бы к масштабному валютному кризису. В частности, речь идет о скорой валютной либерализации и отпуске курса с середины 2022 года, а также о резком снижении ставки с 25% до 10%.