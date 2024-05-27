НБУ відповів Гонтарєвій. Вважає, що її поради загрожували б валютною кризою

Національний банк України офіційно відповів Гонтаревій на критику монетарної та валютної політики НБУ під час війни

Фото: НБУ

Національний банк України офіційно відповів ексглаві НБУ Валерії Гонтаревій на критику монетарної та валютної політики Нацбанку під час війни. Якби її поради реалізували, в Україні була б повноцінна валютна криза, сказано в заяві, оприлюдненій на сайті НБУ 27 травня.

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"Якби НБУ почав раніше та швидше пом'якшувати обмеження і знижувати ставки, міжнародні резерви вичерпувалися б значно стрімкіше – це закони економіки. Україна в результаті могла б отримати не поліпшення бізнес-середовища, а повноцінну валютну кризу", – вважають у Нацбанку.

Гонтарева розкритикувала політику НБУ, яка, на її думку, демотивує банки кредитувати економіку через високі ставки за ОВДП і депозитними сертифікатами. Натомість вона пропонує стимулювати кредитування військового сектору, зокрема, коштом гарантованих державою кредитів на зведення фортифікацій і виробництво зброї.

НБУ навів аргументи, "спираючись виключно на цифри, факти й оцінку міжнародних партнерів", які "неодноразово підкреслювали ефективність монетарної та валютно-курсової політики НБУ".

По-перше, вважають у Нацбанку, результати виконання мандата із забезпечення цінової та курсової стабільності очевидні:



→ інфляція після першого шоку війни знизилася та стабілізувалася на рівні близько 5%;

→ ситуація на валютному ринку є стійкою, НБУ вдалося уникнути стрімкої девальвації гривні;

→ міжнародні резерви – на достатньому рівні, що забезпечує додатковий буфер у випадку реалізації негативних сценаріїв;

→ банківська система працює безперебійно, має значну довіру вкладників і високий рівень капіталізації та ліквідності. НБУ вдалося уникнути масового банкрутства банків і суттєвого делевериджу.

По-друге, цифри можливих бюджетних втрат унаслідок монетарної та валютної політики НБУ є абсолютно надуманими.

"Оцінка ефективності монетарної політики на основі "бухгалтерського" підходу аналізу видатків на інструменти стерилізації ліквідності є поширеною практикою псевдоекспертів і політиків, які шукають важелі впливу на політику центробанку", – зазначили в НБУ.

По-третє, критика "надмірного" запасу міцності (зависоких міжнародних резервів, занизької інфляції, високих обсягів капіталізації та прибутків банків) не враховує екстремально високий рівень невизначеності в умовах повномасштабної війни.

По-четверте, низка порад щодо монетарної та валютної політики, є відверто шкідливими, адже їх реалізація з високою ймовірністю дестабілізувала б ситуацію в монетарній сфері та призвела б до масштабної валютної кризи. Зокрема, йдеться про швидку валютну лібералізацію та відпускання курсу з середини 2022 року, а також про різке зниження ставки з 25% до 10%.