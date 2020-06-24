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НБУ прогнозирует самые низкие в истории проценты по кредитам

НБУ прогнозирует самые низкие в истории проценты по кредитам
24.06.2020, 13:39

По словам заместителя главы НБУ, к концу года банки могут рекордно снизить ставки при условии стабильной макроэкономической ситуации

Национальный банк до конца года ожидает самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам при условии сохранения макроэкономической стабильности и обеспечении прав кредиторов. Об этом сегодня сообщила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова во время презентации отчета о финансовой стабильности.

По ее словам, Украина впервые входит в зону одноцифровых процентных ставок. "После снижения учетной ставки, мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам. И уже есть одноцифровые процентные ставки по депозитам", - отметила Рожкова.

Она также добавила, что в перспективе это приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов.

"Если сохранится макроекономическая стабильнисть, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то к концу года мы ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам", - сказала Рожкова.

Она также подчеркнула, что снижение ставки стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности валютного рынка и стабильной работе банковского сектора.

  • Ранее в Нацбанке отмечали, что кредиты дешевеют медленно по объективным причинам. По словам заместитель главы НБУ Олега Чурия, экономика готова к процентным ставкам ниже 10%, но и банки, и люди должны привыкнуть к этой реальности.
  • 11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума в 6%.
  • 29 мая регулятор ввел новый инструмент для оживления рынка кредитования - процентный своп с банками.

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Анна Андреева
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депозит НБУ кредит Катерина Рожкова процентная ставка
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