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НБУ проиграл апелляцию бывшему аудитору ПриватБанка

НБУ проиграл апелляцию бывшему аудитору ПриватБанка
20.11.2019, 14:31

Суд отказался исключить компанию PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, имеющих право на аудиторские проверки банков

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которое отменяло решение Национального банка об исключении компании PwC (ПрайсвотерхаусКуперс) из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Об этом пишет Finbalance.

29 мая 2019 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил решение НБУ об исключении PwC из реестра аудиторских фирм. Нацбанк решение обжаловал и проиграл.

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