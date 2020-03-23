НБУ рассказал о работе банков во время карантина

Национальный банк Украины разослал письмо банкам, в котором говорится о режиме работы банковской системы во время действия ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Частности, банки должны:
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Кроме того, банкам необходимо обеспечить работу "опорных" отделений в "спальных" районах городов, чтобы клиенты не ездили через полгорода для получения услуг.
При этом банки могут изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Также банки могут отказать в обслуживании клиенту с симптомом коронавируса.
На время карантина банкам запрещено начислять и взимать штрафы, пени или другие обязательные платежи за несвоевременную уплату по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку.
Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать залог.
НБУ в ближайшее время утвердит универсальные подходы, рекомендованные банкам относительно режима льготного обслуживания кредитов заемщиков.
На законодательном уровне запрещено начислять и взимать штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Поэтому в НБУ рекомендуют не стоять в очередях в банковских отделениях.
НБУ предлагает Кабинету министров и органам местного самоуправления перевести все организации, предприятия и физлиц на выплаты зарплат, пенсий, соцвыплат, субсидий и др. исключительно в безналичную форму на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.
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