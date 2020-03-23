Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ рассказал о работе банков во время карантина

НБУ рассказал о работе банков во время карантина
23.03.2020, 10:21

Во время карантина банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, опорных отделений в спальных районах и наполнять банкоматы гривней

Национальный банк Украины разослал письмо банкам, в котором говорится о режиме работы банковской системы во время действия ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Частности, банки должны:

  1. Обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.
  2.  Подкрепить банкоматы наличными, чтобы клиенты всегда могли снять деньги. При этом НБУ рекомендует украинцам минимизировать контакты с наличными переходить на безналичный расчет. Банкам Нацбанк рекомендует принимать карточки всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов.
  3. Максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн, чтобы не подвергать работников и клиентов опасности.
  4. Информировать клиентов обо всех изменениях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, банкам необходимо обеспечить работу "опорных" отделений в "спальных" районах городов, чтобы клиенты не ездили через полгорода для получения услуг.

При этом банки могут изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Также банки могут отказать в обслуживании клиенту с симптомом коронавируса.

На время карантина банкам запрещено начислять и взимать штрафы, пени или другие обязательные платежи за несвоевременную уплату по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку.

Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать залог.

НБУ в ближайшее время утвердит универсальные подходы, рекомендованные банкам относительно режима льготного обслуживания кредитов заемщиков.

На законодательном уровне запрещено начислять и взимать штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Поэтому в НБУ рекомендуют не стоять в очередях в банковских отделениях.

НБУ предлагает Кабинету министров и органам местного самоуправления перевести все организации, предприятия и физлиц на выплаты зарплат, пенсий, соцвыплат, субсидий и др. исключительно в безналичную форму на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

Читайте также: Банки меняют режим работы из-за карантина - список, детали, ограничения

  • НБУ готовит изменения, которые позволят ввести "кредитные каникулы" для бизнеса и населения в связи с коронавирусным карантином. Подробнее здесь>>>
  • 13 марта НБУ предоставил девяти банкам рефинансирование на 10,06 млрд грн под 10% на 14 дней. 20 марта почти 7 млрд грн рефинанса получили 10 банков под ставку 10% на 28 дней.
  • С 24 марта Нацбанк временно отменяет тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП) на время карантина.

Читайте также: Карантин в помощь. Депозитные ставки в банках растут. Обзор рынка

Андреева Анна
Напишите нам
НБУ банки карантин
Комментарии
Последние новости
 