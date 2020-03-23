НБУ рассказал о работе банков во время карантина

Национальный банк Украины разослал письмо банкам, в котором говорится о режиме работы банковской системы во время действия ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Частности, банки должны:

Обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров. Подкрепить банкоматы наличными, чтобы клиенты всегда могли снять деньги. При этом НБУ рекомендует украинцам минимизировать контакты с наличными переходить на безналичный расчет. Банкам Нацбанк рекомендует принимать карточки всех эмитентов в банкоматных сетях и сетях POS-терминалов. Максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн, чтобы не подвергать работников и клиентов опасности. Информировать клиентов обо всех изменениях.

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Кроме того, банкам необходимо обеспечить работу "опорных" отделений в "спальных" районах городов, чтобы клиенты не ездили через полгорода для получения услуг.

При этом банки могут изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки. Также банки могут отказать в обслуживании клиенту с симптомом коронавируса.

На время карантина банкам запрещено начислять и взимать штрафы, пени или другие обязательные платежи за несвоевременную уплату по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку.

Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать залог.

НБУ в ближайшее время утвердит универсальные подходы, рекомендованные банкам относительно режима льготного обслуживания кредитов заемщиков.

На законодательном уровне запрещено начислять и взимать штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Поэтому в НБУ рекомендуют не стоять в очередях в банковских отделениях.

НБУ предлагает Кабинету министров и органам местного самоуправления перевести все организации, предприятия и физлиц на выплаты зарплат, пенсий, соцвыплат, субсидий и др. исключительно в безналичную форму на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

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НБУ готовит изменения, которые позволят ввести "кредитные каникулы" для бизнеса и населения в связи с коронавирусным карантином. Подробнее здесь>>>

13 марта НБУ предоставил девяти банкам рефинансирование на 10,06 млрд грн под 10% на 14 дней. 20 марта почти 7 млрд грн рефинанса получили 10 банков под ставку 10% на 28 дней.

С 24 марта Нацбанк временно отменяет тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП) на время карантина.

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