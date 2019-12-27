НБУ ужесточает требования к капиталу банков

С 1 января 2022 года Национальный банк Украины вводит требования к капиталу банков для покрытия операционных рисков.
Как сообщает пресс-служба НБУ, это означает, что значение достаточности капитала будет рассчитываться не только с учетом кредитного риска и открытой валютной позиции, но и операционного риска.
Отмечается, что новация вводится в рамках имплементации требований европейского законодательства и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
Согласно новому требованию, размер операционного риска банка определяется с учетом размера его доходов и расходов, связанных с основной деятельностью. Доходы и расходы банка распределяются по трем компонентам: 1) компонент чистых процентных доходов / расходов и дивидендов, 2) сервисный компонент и 3) финансовый компонент. Для расчета объема каждого из трех компонентов берется среднее значение за три последних года.
Для определения минимального размера операционного риска совокупный объем трех компонентов учитывается с коэффициентом 0,15, а полученное значение отражает величину операционного риска банка, которая требует покрытия капиталом.
Банки будут рассчитывать минимальный размер операционного риска раз в год на основе подтвержденной аудитором годовой финансовой отчетности.
В НБУ отмечают, что новые требования к капиталу будут вводиться постепенно. Тестовые расчеты начнутся уже в 2020 году после обнародования годовой финансовой отчетности за 2019 год. Покрывать капиталом операционный риск банки будут обязаны с 1 января 2022 года.
Изменения внесены постановлениями НБУ от 24 декабря №156 и №157 и вступают в силу с 27 декабря.