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НБУ ужесточает требования к капиталу банков

НБУ ужесточает требования к капиталу банков
27.12.2019, 08:18

Значение достаточности капитала банка будет рассчитываться также с учетом операционного риска

С 1 января 2022 года Национальный банк Украины вводит требования к капиталу банков для покрытия операционных рисков.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это означает, что значение достаточности капитала будет рассчитываться не только с учетом кредитного риска и открытой валютной позиции, но и операционного риска.

Отмечается, что новация вводится в рамках имплементации требований европейского законодательства и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

Согласно новому требованию, размер операционного риска банка определяется с учетом размера его доходов и расходов, связанных с основной деятельностью. Доходы и расходы банка распределяются по трем компонентам: 1) компонент чистых процентных доходов / расходов и дивидендов, 2) сервисный компонент и  3) финансовый компонент. Для расчета объема каждого из трех компонентов берется среднее значение за три последних года.

Для определения минимального размера операционного риска совокупный объем трех компонентов учитывается с коэффициентом 0,15, а полученное значение отражает величину операционного риска банка, которая требует покрытия капиталом.

Банки будут рассчитывать минимальный размер операционного риска раз в год на основе подтвержденной аудитором годовой финансовой отчетности.

В НБУ отмечают, что новые требования к капиталу будут вводиться постепенно. Тестовые расчеты начнутся уже в 2020 году после обнародования годовой финансовой отчетности за 2019 год. Покрывать капиталом операционный риск банки будут обязаны с 1 января 2022 года.

Изменения внесены постановлениями НБУ от 24 декабря №156 и №157 и вступают в силу с 27 декабря.

  • С 2021 года Нацбанк вводит коэффициент чистого стабильного финансирования - NSFR.
  • Согласно декабрьскому отчету НБУ о финансовой стабильности, банковский сектор в хорошем состоянии, но есть риски. Среди основных вызовов состояние госбанков, снижение доходности и судебные процессы по ПриватБанку.
  • В октябре Нацбанк установил дополнительные требования к залогу, под который регулятор предоставляет кредит для экстренной поддержки ликвидности банка.
  • С 1 сентября НБУ отменил экономические нормативы мгновенной (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Решение принято в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).

Операционный риск - вероятность возникновения убытков или дополнительных потерь или недополучения запланированных доходов вследствие недостатков или ошибок в организации внутренних процессов, умышленных или неумышленных действий работников банка, других лиц, сбоев в работе информационных систем банка или в результате воздействия внешних факторов. Операционный риск включает юридический риск, однако должно исключать риск репутации и стратегический риск.
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