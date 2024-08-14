Официальный курс евро установил исторический максимум – на 20 коп. выше прежнего рекорда

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 15 августа, курс гривни по отношению к доллару укрепился на 2 коп. и составляет 41,3262 грн за один доллар.

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Относительно евро национальная валюта подешевела на 35 коп. и составляет 45,5497 грн за один евро. Это новый исторический максимум стоимости евро в Украине. Предыдущий рекорд был установлен 18 июля, тогда официальный евро стоил 45,34 грн.