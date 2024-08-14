Офіційний курс євро встановив історичний максимум – на 20 коп. вище попереднього рекорду

Національний банк встановив офіційні курси на 15 серпня. Євро подорожчало до нового рекорду

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15 серпня, курс гривні відносно долара зміцнився на 2 коп. і становить 41,3262 грн за один долар.

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Стосовно євро національна валюта подешевшала на 35 коп. і становить 45,5497 грн за одне євро. Це новий історичний максимум вартості євро в Україні. Попередній рекорд був встановлений 18 липня, тоді офіційний євро коштував 45,34 грн.