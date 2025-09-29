Ощадбанк: В краткосрочной перспективе мы не рассматриваем продажу Gulliver

Фото: ТРЦ Gulliver

Государственный Ощадный банк не собирается в ближайшее время продавать взысканный у предыдущего владельца за долги торгово-офисный комплекс "Гулливер" в Киеве. Об этом глава банка Сергей Наумов сказал в интервью LIGA.net.

"В краткосрочной перспективе мы не рассматриваем продажу Gulliver. Наша задача – сделать все, что будет экономически целесообразным для банка. Мы сейчас не спешим продавать его кому-то", – рассказал Наумов.

В любом случае потенциальная продажа должна быть публичной, с привлечением мощных украинских и желательно международных инвесторов, прозрачной и с максимально высокой ценой, подчеркнул он.

Рыночная стоимость "Гулливера" оценивается на уровне $130-137 млн, тогда как общий долг по кредиту достигал около $460 млн. Несмотря на это, Наумов считает взыскание актива экономически целесообразным.

"Расчеты просты: или деньги сейчас, или деньги когда-то в будущем с неопределенной перспективой. Мы выбрали деньги сейчас, и это было выгоднее для государственного банка, чем слушать крайне сомнительное обещание, когда должник уже подвел банк", – пояснил Наумов.

"Кроме того, этот проблемный актив был зарезервирован почти на 100%. Благодаря постепенным действиям мы смогли получить 4 млрд грн от расформирования резервов, что увеличило наш капитал, и мы можем спокойно продолжать финансировать ОПК, энергетику и другие секторы", – добавил он.

Новые владельцы уже провели переоценку актива, ее осуществила компания Deloitte. Результаты лишь незначительно отличаются от тех, что были раньше, сказал Наумов.

"Мы не можем их разглашать, но подтверждаем – разница минимальная", – отметил глава Ощадбанка.

Открытый в 2013 году "Гулливер" строили за кредит от Ощадбанка и Укрэксимбанка с погашением в 2025 году. Из-за экономических трудностей во время пандемии коронавируса в 2020 году кредит реструктуризировали с продлением до 2044 года, дополнительно обеспечив личным поручительством бизнесмена Виктора Полищука. После реструктуризации сумма долга выросла до $675 млн.

В 2024 году на фоне полномасштабной войны должник – компания "Три О" – прекратил обслуживать кредит, и банки начали процедуру принудительного взыскания долга и наложения взыскания на предмет ипотеки, которая завершилась 26 июля 2025 года.

В конце июля Ощадбанк привлек иностранных юристов из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan и инициировал иск в Лондонский суд международного арбитража против Полищука. Вместе с Полищуком ответчиком выступает компания Lavish Ventures Limited, выступающая одним из гарантов.