Ощадбанк: В краткосрочной перспективе мы не рассматриваем продажу Gulliver
Фото: ТРЦ Gulliver

Государственный Ощадный банк не собирается в ближайшее время продавать взысканный у предыдущего владельца за долги торгово-офисный комплекс "Гулливер" в Киеве. Об этом глава банка Сергей Наумов сказал в интервью LIGA.net.

"В краткосрочной перспективе мы не рассматриваем продажу Gulliver. Наша задача – сделать все, что будет экономически целесообразным для банка. Мы сейчас не спешим продавать его кому-то", – рассказал Наумов.

Читайте также
Рекордные доходы, кредиты для военных, битва за Gulliver. Интервью с главой Ощадбанка

В любом случае потенциальная продажа должна быть публичной, с привлечением мощных украинских и желательно международных инвесторов, прозрачной и с максимально высокой ценой, подчеркнул он.

Рыночная стоимость "Гулливера" оценивается на уровне $130-137 млн, тогда как общий долг по кредиту достигал около $460 млн. Несмотря на это, Наумов считает взыскание актива экономически целесообразным.

"Расчеты просты: или деньги сейчас, или деньги когда-то в будущем с неопределенной перспективой. Мы выбрали деньги сейчас, и это было выгоднее для государственного банка, чем слушать крайне сомнительное обещание, когда должник уже подвел банк", – пояснил Наумов.

"Кроме того, этот проблемный актив был зарезервирован почти на 100%. Благодаря постепенным действиям мы смогли получить 4 млрд грн от расформирования резервов, что увеличило наш капитал, и мы можем спокойно продолжать финансировать ОПК, энергетику и другие секторы", – добавил он.

Читайте также
АРМА, долги и 7,6 млрд грн. Что известно об истории вокруг Gulliver

Новые владельцы уже провели переоценку актива, ее осуществила компания Deloitte. Результаты лишь незначительно отличаются от тех, что были раньше, сказал Наумов.

"Мы не можем их разглашать, но подтверждаем – разница минимальная", – отметил глава Ощадбанка.

Открытый в 2013 году "Гулливер" строили за кредит от Ощадбанка и Укрэксимбанка с погашением в 2025 году. Из-за экономических трудностей во время пандемии коронавируса в 2020 году кредит реструктуризировали с продлением до 2044 года, дополнительно обеспечив личным поручительством бизнесмена Виктора Полищука. После реструктуризации сумма долга выросла до $675 млн.

В 2024 году на фоне полномасштабной войны должник – компания "Три О" – прекратил обслуживать кредит, и банки начали процедуру принудительного взыскания долга и наложения взыскания на предмет ипотеки, которая завершилась 26 июля 2025 года.

В конце июля Ощадбанк привлек иностранных юристов из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan и инициировал иск в Лондонский суд международного арбитража против Полищука. Вместе с Полищуком ответчиком выступает компания Lavish Ventures Limited, выступающая одним из гарантов.

  • Виктор Полищук больше всего известен как владелец небоскреба "Гулливер" в Киеве и сети магазинов "Эльдорадо". Ему также принадлежал банк "Михайловский", который обанкротился в 2016 году.
  • С 2025 года Полищук находится под санкциями СНБО.
Виктор ПолищукТри ОТРЦ GulliverОщадбанкСергей Наумов