Правление НБУ назначило директоров трех департаментов

Правление НБУ 8 сентября определило победителей конкурсного отбора на должности директоров трех департаментов – департамента коммуникаций, юридического департамента и департамента стратегии и развития. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Департамент коммуникаций возглавит Галина Калачева, которая с августа 2020 года работала в НБУ на должности руководителя по вопросам стратегических коммуникаций и выполняла обязанности директора Департамента коммуникаций. В НБУ добавили, что Калачева почти 11 лет работала в ведущих деловых и финансовых СМИ. В частности, в 2017-2020 годах – в информационно-аналитической платформе VoxUkraine (руководителем проекта Budget Watchdog и редактором проекта VoxConnector), в 2014 – 2020 годах – заместителем главного редактора издания Экономическая правда. Также в 2009 – 2014 годах она была корреспондентом журнала Эксперт Украина и Экономические известия.

Директором юридического департамента будет назначен Владислав Бедненко. Он работает в Национальном банке более 20 лет. С ноября 2007 года был заместителем директора – начальником управления, в функции которого входит правовое обеспечение банковского надзора и рынков капиталов юридического департамента центробанка. Бедненко имеет опыт работы в других государственных органах (в частности в Министерстве юстиции, органах Министерства внутренних дел), а также в банковском и частном секторе.

Департамент стратегии и развития возглавит Арсен Макарчук, который работает в Национальном банке с июня 2015 года. Начинал карьеру с должности руководителя проектов и программ Управления стратегии и реформирования банковской системы, на основе которого создан нынешний Департамент стратегии и развития. Позже Макарчук был помощником главы Национального банка (2016-2018 годы) и руководителем Офиса Правления Национального банка (2018-2020 годы). До прихода в Национальный банк он пять лет проработал в ПАО "Укрсоцбанк".

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Наталия Софиенко

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