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Правление ПриватБанка вызывают на допрос из-за отказа платить Суркисам $250 млн

Правление ПриватБанка вызывают на допрос из-за отказа платить Суркисам $250 млн
12.06.2020, 10:53

Киевская прокуратура прислала повестки на допрос членам правления ПриватБанк по делу депозитов Суркисов

Прокуратура Киева вызвала всех членов правления ПриватБанка на допрос в связи с неисполнением решения суда о выплате офшорным компаниям братьев Суркисов больше $250 млн депозитов, конвертированных в капитал банка в процессе национализации. Соответствующие повестки они получили 10 июня, сообщает пресс-служба Привата.

В банке отмечают, что повестки были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" 27 мая с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

ПриватБанк расценивает вызов руководства на допросы “по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств” как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами.

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Марина Кучук
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национализация Приватбанка ПриватБанк дело суркисов
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