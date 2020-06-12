Правление ПриватБанка вызывают на допрос из-за отказа платить Суркисам $250 млн

Прокуратура Киева вызвала всех членов правления ПриватБанка на допрос в связи с неисполнением решения суда о выплате офшорным компаниям братьев Суркисов больше $250 млн депозитов, конвертированных в капитал банка в процессе национализации. Соответствующие повестки они получили 10 июня, сообщает пресс-служба Привата.

В банке отмечают, что повестки были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" 27 мая с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

ПриватБанк расценивает вызов руководства на допросы “по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств” как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное