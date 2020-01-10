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ПриватБанк оспорил решение суда о 22 млн грн для Коломойского

ПриватБанк оспорил решение суда о 22 млн грн для Коломойского
10.01.2020, 18:58

Банк подал апелляцию на решение суда о выплате Никопольскому заводу ферросплавов 22 млн грн

ПриватБанк подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 21,8 млн грн в пользу Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), пишет НВ Бизнес.

Апелляцию банка рассмотрит Апеляционный хозсуд Киева. Дата заседания пока не назначена.

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск НЗФ. Он потребовал взыскать с ПриватБанка почти 22 млн грн, которые завод уплатил Национальному банку (НБУ) в рамках мирового соглашения по кредитам рефинансирования.

Завод инициировал мировую с НБУ в сентябре 2019-го. Она касалась задолженности ПриватБанка по кредитам рефинансирования, выданных ему до национализации. Завод был поручителем по кредиту.

Предприятие заплатило сразу всю сумму в рамках мировой, хотя могло уплачивать ее частями в течение года.

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