ПриватБанк оспорил решение суда о 22 млн грн для Коломойского

ПриватБанк подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 21,8 млн грн в пользу Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), пишет НВ Бизнес.

Апелляцию банка рассмотрит Апеляционный хозсуд Киева. Дата заседания пока не назначена.

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск НЗФ. Он потребовал взыскать с ПриватБанка почти 22 млн грн, которые завод уплатил Национальному банку (НБУ) в рамках мирового соглашения по кредитам рефинансирования.

Завод инициировал мировую с НБУ в сентябре 2019-го. Она касалась задолженности ПриватБанка по кредитам рефинансирования, выданных ему до национализации. Завод был поручителем по кредиту.

Предприятие заплатило сразу всю сумму в рамках мировой, хотя могло уплачивать ее частями в течение года.