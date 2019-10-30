ПриватБанк подал в суд на следователей ГБР

30 октября ПриватБанк подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении процессуального срока для расследования ГБР уголовного производства, касающегося умышленного невыполнения банком решения суда.

Как сообщает пресс-служба банка, это решение действовало восемь дней и было отменено тем же судом, как преждевременно вынесенное.

В ПриватБанке напоминают, что 21 октября узнали из реестра судебных решений о решении Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователям ГБР к конфиденциальным и защищенным адвокатской тайной договорам и документам, касающимся сотрудничества ПриватБанка с зарубежными юридическими советниками. В частности, с компанией Hogan Lovells International LLP, которая представляет ПриватБанк в судебном процессе в Высоком суде Англии против экс-владельцев, и компаниями Alixpartners Services UK LLP и Kroll Associates U.K. Ltd.

Основанием для возбуждения ГБР уголовного производства стало обращение в августе 2019 года бывшего народного депутата, г-на Дубинина, о якобы невыполнении банком решения суда. Еще в конце 2017 - в начале 2018 года Киевский районный суд Одессы и Соломенский районный суд Киева вынесли по иску господина Коломойского два идентичных решения о запрете предоставлять юридические услуги ПриватБанку, НБУ и Министерству финансов Украины. Позже, учитывая незаконность таких запретов, судью Соломенского суда Киева уволили, а меры обеспечения иска, принятые определением Киевского районного суда Одессы, были отменены, как примененные судом ошибочно.

15 октября Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение, которым подтвердил, что английские суды имеют юрисдикцию рассматривать иск ПриватБанка к его прежним владельцам о мошенничестве. Общая сумма иска с учетом процентов составляет около $3 млрд.