Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ПриватБанк подал в суд на следователей ГБР

ПриватБанк подал в суд на следователей ГБР
30.10.2019, 17:45

ПриватБанк оспаривает установление срока для расследования ГБР дела по умышленному невыполнению банком решения суда

30 октября ПриватБанк подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении процессуального срока для расследования ГБР уголовного производства, касающегося умышленного невыполнения банком решения суда.

Как сообщает пресс-служба банка, это решение действовало восемь дней и было отменено тем же судом, как преждевременно вынесенное.

В ПриватБанке напоминают, что 21 октября узнали из реестра судебных решений о решении Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователям ГБР к конфиденциальным и защищенным адвокатской тайной договорам и документам, касающимся сотрудничества ПриватБанка с зарубежными юридическими советниками. В частности, с компанией Hogan Lovells International LLP, которая представляет ПриватБанк в судебном процессе в Высоком суде Англии против экс-владельцев, и компаниями Alixpartners Services UK LLP и Kroll Associates U.K. Ltd.

Основанием для возбуждения ГБР уголовного производства стало обращение в августе 2019 года бывшего народного депутата, г-на Дубинина, о якобы невыполнении банком решения суда. Еще в конце 2017 - в начале 2018 года Киевский районный суд Одессы и Соломенский районный суд Киева вынесли по иску господина Коломойского два идентичных решения о запрете предоставлять юридические услуги ПриватБанку, НБУ и Министерству финансов Украины. Позже, учитывая незаконность таких запретов, судью Соломенского суда Киева уволили, а меры обеспечения иска, принятые определением Киевского районного суда Одессы, были отменены, как примененные судом ошибочно.

15 октября Апелляционный суд Англии и Уэльса вынес решение, которым подтвердил, что английские суды имеют юрисдикцию рассматривать иск ПриватБанка к его прежним владельцам о мошенничестве. Общая сумма иска с учетом процентов составляет около $3 млрд.

  • 27 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) потребовало от ПриватБанка через суд все документы о сотрудничестве с юридическими советниками и консультантами. Основанием для следственных действий НАБУ стали заявления от депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которых связывают с бывшими владельцами банка. Производства по их жалобам были остановлены в 2017 году, но возобновлены летом 2019 года.
  • 11 сентября в трех отделениях ПриватБанка, включая главный офис в Днепре, прошли обыски со спецназом полиции.
  • 25 сентября Печерский райсуд Киева дал доступ ГБР к договорам НБУ и ПриватБанка с агентством Kroll. Доступ предоставлен в рамках уголовного производства №62 019 000 000 001 312 от 22 августа 2019 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.
  • В июне 2018 года полиция открыла дело по обращению одного из народных депутатов против сотрудников НБУ, ПриватБанка и Минфина. Их подозревали в сговоре для вывода денег через консультационные услуги компаний Kroll, AlixPartners Services и Hogan Lovells International, проводивших расследование в ПриватБанке.
  • Kroll в своем аудите ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум на $5,5 млрд. Игорь Коломойский - один из бывший акционеров ПриватБанка - называет эти обвинения "фейком"
Напишите нам
Государственное бюро расследований ПриватБанк гбр kroll
Комментарии
Последние новости
 