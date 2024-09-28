ПриватБанк продал 245 АЗС на аукционе, которые контролировал Коломойский
27 сентября ПриватБанк провел электронный аукцион по продаже 245 автозаправочных станций и 33 земельных участков, годами находившихся под контролем компаний группы "Приват" Игоря Коломойского.
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Торги прошли на площадке OpenMarket, принадлежащей госпредприятию СЕТАМ Министерства юстиции Украины, информирует украинский Forbes.
С 2020 года ПриватБанк не мог расторгнуть лизинговые соглашения с компаниями группы Приват, что привело к накоплению долга более чем в 10 млрд грн.
В аукционе приняли участие два участника, а еще семеро подали заявки, но не уплатили гарантийный взнос, поэтому были отклонены.
Победитель предложил 695,9 млн грн, что на 0,3% превышает стартовую цену. Кто именно стал новым владельцем АЗС, пока не разглашается. Однако, согласно условиям соглашения, он должен в течение десяти рабочих дней подать совместное с ПриватБанком заявление в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения на концентрацию активов.
АЗС и проданные земельные участки расположены в 21 области Украины, в частности в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и других регионах.
- 25 января 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решение суда, которое запрещало банку совершать какие-либо действия по возвращению АЗС.
- В феврале 2021 года суд снова запретил ПриватБанку забрать АЗС у компаний Коломойского.