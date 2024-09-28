ПриватБанк продав 245 АЗС на аукціоні, які контролював Коломойський

ПриватБанку вдалося продати на аукціоні збиткові АЗС Коломойського. Боротьба за них велася роками

АЗС Авиас (фейсбук)

27 вересня ПриватБанк провів електронний аукціон із продажу 245 автозаправних станцій та 33 земельних ділянок, які роками перебували під контролем компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Торги відбулися на майданчику OpenMarket, що належить держпідприємству СЕТАМ Міністерства юстиції України, інформує український Forbes.

З 2020 року ПриватБанк не міг розірвати лізингові угоди з компаніями групи Приват, що призвело до накопичення боргу у понад 10 млрд грн.

В аукціоні взяли участь два учасники, а ще семеро подали заявки, але не сплатили гарантійний внесок, тому були відхилені.

Переможець запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% перевищує стартову ціну. Хто саме став новим власником АЗС, поки що не розголошується. Проте згідно з умовами угоди, він має протягом десяти робочих днів подати спільну із ПриватБанком заяву до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію активів.

АЗС і земельні ділянки, що були продані, розташовані у 21 області України, зокрема у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та інших регіонах.

Мережа АЗС Групи Приват складається із понад 1500 заправок, що працюють під 11 брендами. Це найбільша консолідована мережа країни. У низці областей вони займають понад 40% на ринку. Формально управління мережею АЗС Привату здійснюють понад 50 юридичних осіб, які змінюються з інтервалом у рік.