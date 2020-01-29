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ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн грн

ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн грн
29.01.2020, 10:19

Банк выполнил решение хозсуда и выплатил НЗФ 22 млн грн, которые завод отсудил в рамках мировой с НБУ

ПриватБанк 29 января выплатил Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ), который контролирует Игорь Коломойский, 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В то же время банк подал апелляционную жалобу на это решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета - очередной попыткой давления на банк.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который длится с сентября 2019-го перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - говорится в сообщении банка.

  • В декабре прошлого года суд удовлетворил иск НЗФ. Он потребовал взыскать с ПриватБанка почти 22 млн грн, которые завод уплатил Национальному банку (НБУ) в рамках мирового соглашения по кредитам рефинансирования.
  • Завод инициировал мировую с НБУ в сентябре 2019-го. Она касалась задолженности ПриватБанка по кредитам рефинансирования, выданных ему до национализации. Завод был поручителем по кредиту. Предприятие заплатило сразу всю сумму в рамках мировой, хотя могло уплачивать ее частями в течение года.
  • С 20 сентября работники НЗФ начали митинги под главным офисом ПриватБанка в Днепре. По их словам, на заводе им сказали: “Идите, забирайте свои зарплаты у ПриватБанка”. В Привате заявили, что НЗФ не является клиентом банка, а сам банк не является участником мировой с НБУ.

 

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