ПриватБанк выплатил заводу Коломойского 22 млн грн

ПриватБанк 29 января выплатил Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ), который контролирует Игорь Коломойский, 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В то же время банк подал апелляционную жалобу на это решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета - очередной попыткой давления на банк.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который длится с сентября 2019-го перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - говорится в сообщении банка.