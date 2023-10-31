ПриватБанк запустил бесконтактные платежи Tap to Pay на iPhone для бизнеса

Государственный ПриватБанк объявил о запуске технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone для бизнес-клиентов по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С запуском Tap to Pay на iPhone клиенты ПриватБанка могут принимать бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, Apple Pay и других цифровых кошельков, используя только iPhone и приложение "Терминал" iOS без необходимости в POS-терминале или каком-либо дополнительном оборудовании.

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После простой и понятной процедуры регистрации все, что нужно сделать продавцу, чтобы начать принимать платежи, – это открыть приложение "Терминал" на своем iPhone, ввести сумму покупки и попросить клиента поднести свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавца, чтобы завершить оплату.

Через приложение "Терминал" для iPhone можно также регистрировать кассовые операции, создавать и фискализовать чеки и передавать информацию налоговым органам.

Сервис работает на iPhone XS или более поздней версии.

"Мы уверены, что этот сервис будет удобен для всех типов бизнеса, от розничных магазинов до парикмахерских и продуктовых киосков, таксистов и рыночных торговцев", – прокомментировал Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по малому и среднему бизнесу.

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