ПриватБанк запустив безконтактні платежі Tap to Pay на iPhone для бізнесу

Державний ПриватБанк оголосив про запуск технології безконтактного приймання платежів Tap to Pay на iPhone для бізнес-клієнтів по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба банку.

З запуском Tap to Pay на iPhone клієнти ПриватБанку можуть приймати безконтактні платежі з дебетових та кредитних карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців, використовуючи тільки iPhone та застосунок "Термінал" iOS без необхідності в POS-терміналі або будь-якому додатковому обладнанні.

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Після простої та зрозумілої процедури реєстрації все, що потрібно зробити продавцю, щоб почати приймати платежі, – це відкрити застосунок "Термінал" на своєму iPhone, ввести суму покупки та попросити клієнта піднести свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця, щоб завершити оплату.

Через додаток "Термінал" для iPhone можна також реєструвати касові операції, створювати та фіскалізувати чеки та передавати інформацію податковим органам.

Сервіс працює на iPhone XS або новішої версії.

"Ми впевнені, що цей сервіс буде зручний для всіх типів бізнесу, від роздрібних магазинів до перукарень та продуктових кіосків, таксистів та ринкових торговців", – прокоментував Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку по малому та середньому бізнесу.

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