Приватизация Укргазбанка: Минфин и НБУ начали поиск финансового консультанта
Министерство финансов и Национальный банк Украины начали совместную работу по поиску финансового консультанта для подготовки государственного Укргазбанка к приватизации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Следующим шагом после определения консультанта станет выбор наиболее приемлемого варианта продажи банка, говорится в сообщении.
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"На данный момент банк является операционно эффективным и начал работу над имплементацией дорожной карты приватизации", – уточнил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Он напомнил, что в марте 2021 года Укргазбанк получил 30 млн евро кредита от Международной финансовой корпорации (IFA) с возможностью его дальнейшей конвертации в капитал.
Глава НБУ добавил, что приватизация Укргазбанка отвечает стратегии реформирования государственного банковского сектора, в том числе сокращения доли госбанков в банковской системе до менее 25% к 2025 году.
Укргазбанк является наиболее подготовленным к приватизации среди всех государственных банков, резюмируют в НБУ.
- 25 января 2021 года IFC подписала соглашение с государственным Укргазбанком на 30 млн евро, согласно которому получила право конвертировать этот кредит в акционерный капитал банка.
- 17 августа Fitch Ratings подтвердил кредитный рейтинг на уровне "В" украинских государственных банков.
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