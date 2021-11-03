Приватизация Укргазбанка: Минфин и НБУ начали поиск финансового консультанта

Министерство финансов и Национальный банк Украины начали совместную работу по поиску финансового консультанта для подготовки государственного Укргазбанка к приватизации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Следующим шагом после определения консультанта станет выбор наиболее приемлемого варианта продажи банка, говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"На данный момент банк является операционно эффективным и начал работу над имплементацией дорожной карты приватизации", – уточнил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что в марте 2021 года Укргазбанк получил 30 млн евро кредита от Международной финансовой корпорации (IFA) с возможностью его дальнейшей конвертации в капитал.

Глава НБУ добавил, что приватизация Укргазбанка отвечает стратегии реформирования государственного банковского сектора, в том числе сокращения доли госбанков в банковской системе до менее 25% к 2025 году.

Укргазбанк является наиболее подготовленным к приватизации среди всех государственных банков, резюмируют в НБУ.

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Укргазбанк входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов. 94,94% акционерного капитала банка принадлежит государству в лице министерства финансов.

25 января 2021 года IFC подписала соглашение с государственным Укргазбанком на 30 млн евро, согласно которому получила право конвертировать этот кредит в акционерный капитал банка.

17 августа Fitch Ratings подтвердил кредитный рейтинг на уровне "В" украинских государственных банков. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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