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Приватизация Укргазбанка: Минфин и НБУ начали поиск финансового консультанта

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 14:01
Приватизация Укргазбанка: Минфин и НБУ начали поиск финансового консультанта - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Министерство финансов и Национальный банк Украины начали совместную работу по поиску финансового консультанта для подготовки государственного Укргазбанка к приватизации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Следующим шагом после определения консультанта станет выбор наиболее приемлемого варианта продажи банка, говорится в сообщении.  

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"На данный момент банк является операционно эффективным и начал работу над имплементацией дорожной карты приватизации", – уточнил глава НБУ Кирилл Шевченко.   

Он напомнил, что в марте 2021 года Укргазбанк получил 30 млн евро кредита от Международной финансовой корпорации (IFA) с возможностью его дальнейшей конвертации в капитал. 

Глава НБУ добавил, что приватизация Укргазбанка отвечает стратегии реформирования государственного банковского сектора, в том числе сокращения доли госбанков в банковской системе до менее 25% к 2025 году. 

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Укргазбанк является наиболее подготовленным к приватизации среди всех государственных банков, резюмируют в НБУ. 

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Укргазбанк входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов. 94,94% акционерного капитала банка принадлежит государству в лице министерства финансов. 
  • 25 января 2021 года IFC подписала соглашение с государственным Укргазбанком на 30 млн евро, согласно которому получила право конвертировать этот кредит в акционерный капитал банка.   

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Роман Брыль
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нацбанк IFC Укргазбанк Минфин приватизация
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