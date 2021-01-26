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Продажа Проминвестбанка. Минюст выиграл у российского ВЭБа в Верховном Суде

26.01.2021, 12:26
Продажа Проминвестбанка. Минюст выиграл у российского ВЭБа в Верховном Суде - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Верховный Суд Украины отклонил жалобу российского Внешэкономбанка (ВЭБ) на решение Киевского апелляционного суда в деле против Министерства юстиции Украины о продаже Проминвестбанка. Об этом сообщает Finbalance. 

По решению Киевского апелляционного суда ВЭБу отказали в разрешении исполнить решения Стокгольмского арбитража об остановке принудительной реализации 99,77% акций Проминвестбанка.

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Верховный Суд подтвердил, что исполнение решения арбитража привело бы к остановке исполнения другого Арбитражного суда, в Гааге. По решению последнего был удовлетворен иск компаний Игоря Коломойского и его партнеров о взыскании с РФ компенсации на $159 млн за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма.

Спор между ВЭБом и Украиной связан с принудительной реализацией 99,77% акций Проминвестбанка, которые принадлежали ВЭБу. Банк был арестован украинским судом из-за российской оккупации Крыма.
  • В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка, который принадлежал ВЭБу. Арест был наложен по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма. В июле 2019 года Коломойский выставил Проминвестбанк на продажу.
  • В июне 2019 года ВЭБ подал иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. В августе 2019 года арбитраж встал на сторону ВЭБа и запретил Украине продавать Проминвестбанк.
  • 4 марта 2020 года на аукционе ПФТС был продан пакет акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн.
  • 16 сентября Киевский апелляционный суд – в иске ВЭБа против Министерства юстиции Украины – отказался признать решение арбитра Стокгольмского суда об остановке принудительной реализации 99,77% акций Проминвестбанка.
  • 14 декабря в ВЭБе заявили, что акции украинской судоходной госкомпании Fishing Company S.A. будут арестованы по решению суда Британских Виргинских Островов. Это постановление – реакция на решение Стокгольмского арбитража от 10 апреля, который обязал Украину возместить расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства. Позже в Минюсте сообщили, что не получали никаких документов об аресте флота.

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Александр Мясищев
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