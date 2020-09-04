Программу Доступные кредиты хотят расширить на средний бизнес
Правительство намерено расширить программу Доступные кредиты 5-7-9% на средний бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на министра Игоря Петрашко.
Сейчас программа действует только для малых и микропредприятий.
"Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, под другие функции, чтобы получить еще большие результаты", – сказал Петрашко.
Сейчас бизнесу уже профинансировано около 6,5 млрд грн по программе 5-7-9%. Есть стабильный прирост 700-800 миллионов в неделю, отметили в ведомстве.
В пресс-службе также сообщили, что больше всего программа пользуется спросом в области сельского хозяйства (57% кредитов), промышленной переработки (15%), торговли и производства (15%). Лидеры по суммам заключенных договоров – Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.
- Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.
- В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.
- В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.
- 29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.
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