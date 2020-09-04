Программу Доступные кредиты хотят расширить на средний бизнес

Правительство намерено расширить программу Доступные кредиты 5-7-9% на средний бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

Сейчас программа действует только для малых и микропредприятий.

"Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, под другие функции, чтобы получить еще большие результаты", – сказал Петрашко.

Сейчас бизнесу уже профинансировано около 6,5 млрд грн по программе 5-7-9%. Есть стабильный прирост 700-800 миллионов в неделю, отметили в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что больше всего программа пользуется спросом в области сельского хозяйства (57% кредитов), промышленной переработки (15%), торговли и производства (15%). Лидеры по суммам заключенных договоров – Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.

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Наталия Софиенко

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