Проминвестбанк прекращает обслуживание карт Visa
30.08.2021, 10:04
Иллюстративное фото Visa (Фото - depositphotos.com)
Проминвестбанк с 1 сентября 2021 года прекращает обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa. Об этом говорится в сообщении банка
"С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa, эмитированных ПАО "Проминвестбанк" в рамках карточных продуктов ПАО "Проминвестбанк", – сообщили в банке.
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Отмечается, что текущие счета будут и в дальнейшем обслуживаться на условиях заключенного договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт Visa.
По данным НБУ, владельцем 99,77% акций Проминвестбанка является российская госкорпорация ВЭБ.РФ. C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.
- В конце 2019 года Проминвестбанк сообщил о прекращении обслуживания физлиц и ФОПов и закрытии интернет-банкинга. В Украине осталось только одно отделение банка. 26 августа 2021 года стало известно, что НБУ отнес Проминвестбанк в категории проблемных.
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