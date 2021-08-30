Проминвестбанк прекращает обслуживание карт Visa

Проминвестбанк с 1 сентября 2021 года прекращает обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa. Об этом говорится в сообщении банка

"С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa, эмитированных ПАО "Проминвестбанк" в рамках карточных продуктов ПАО "Проминвестбанк", – сообщили в банке.

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Отмечается, что текущие счета будут и в дальнейшем обслуживаться на условиях заключенного договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт Visa.

По данным НБУ, владельцем 99,77% акций Проминвестбанка является российская госкорпорация ВЭБ.РФ. C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

В конце 2019 года Проминвестбанк сообщил о прекращении обслуживания физлиц и ФОПов и закрытии интернет-банкинга. В Украине осталось только одно отделение банка. 26 августа 2021 года стало известно, что НБУ отнес Проминвестбанк в категории проблемных.

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Юрий Тарасовский

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