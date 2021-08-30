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Проминвестбанк прекращает обслуживание карт Visa

30.08.2021, 10:04
Проминвестбанк прекращает обслуживание карт Visa - Фото
Иллюстративное фото Visa (Фото - depositphotos.com)

Проминвестбанк с 1 сентября 2021 года прекращает обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa. Об этом говорится в сообщении банка

"С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa, эмитированных ПАО "Проминвестбанк" в рамках карточных продуктов ПАО "Проминвестбанк", – сообщили в банке.

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Отмечается, что текущие счета будут и в дальнейшем обслуживаться на условиях заключенного договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт Visa.

По данным НБУ, владельцем 99,77% акций Проминвестбанка является российская госкорпорация ВЭБ.РФ. C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

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Юрий Тарасовский
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Visa Проминвестбанк
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