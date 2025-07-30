Raiffeisen в России получил квартальный убыток в размере 861 млн евро
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) понес убытки во втором квартале из-за судебного спора в России. Согласно обнародованному 30 июля отчету, за первые шесть месяцев 2025 года чистая прибыль RBI составила 148 млн евро – на 89% меньше, чем годом ранее.
Если не учитывать российский бизнес, прибыль RBI выросла на 5% и составила 567 млн евро.
Российское подразделение Raiffeisen Bank International второй раз за двенадцать месяцев показал чистый убыток – 861 млн евро. Материнская группа RBI списала 1,2 млрд евро на резервы по иску компании "Расперия", которую ранее связывали с российским миллиардером Олегом Дерипаской.
"На вклад Райффайзенбанка (Россия) в результаты всей группы существенно повлияло решение российского суда о возмещении убытков компании Rasperia Trading Limited, которое было списано с Raiffeisen Bank Центральным банком Российской Федерации", – указано в отчете.
В 2023 году RBI хотел выкупить у Расперии долю венской компании Strabag, но отказался от сделки, опасаясь негативной реакции со стороны США.
В ответ владелец доли – компания Расперия – подала иск в российский суд, а в январе 2025 года добилась ареста активов и выплаты 2 млрд евро. Чтобы покрыть возможные потери, Райффайзенбанк сформировал резервы почти на 1,3 млрд евро.
В первом квартале 2025 года банк еще показывал прибыль (425 млн евро), но теперь зафиксировал убыток.
- В прошлом году Европейский центральный банк приказал RBI и другим европейским банкам, которые все еще работают в России, или срочно продать свои активы в стране, или быстро сворачивать деятельность.
- RBI действительно сократил кредитование в РФ и перестал открывать новые счета, однако до сих пор сохраняет больший бизнес в стране, чем европейские конкуренты.
- В сентябре 2024 года продажа российской "дочки" RBI осложнилась после того, как суд РФ заморозил ее акции.
- В апреле 2025 года Financial Times сообщила, что Raiffeisen приостановил продажу российского бизнеса из-за улучшения отношений между США и РФ.
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