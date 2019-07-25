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25.07.2019, 10:03

Россия оспорила решение о взыскании $1 млрд в пользу Ощадбанка

Россия оспорила решение о взыскании $1 млрд в пользу Ощадбанка

В Минюсте РФ заявили, что разбирательство продолжается в судах Франции

Министерство юстиции Россия оспорило решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу Ощадбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос о решении международного арбитража в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску Ощадбанка к РФ.

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - говорится в ответе.

"В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков", - отметили в министерстве.

В Минюсте РФ также подчеркнули, что "украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины".

17 июля Киевский апелляционный суд 17 июля удовлетворил заявление Ощадбанка и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный РФ, конфисковавшей крымские активы банка в размере $1,1 млрд плюс проценты. 

Напомним, в конце августа 2016 года Ощадбанк подал против страны-агрессора иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма. В конце ноября 2018-го Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение. В связи с этим Ощадбанк поставил Россию "на счетчик". И к маю 2019 года, по подсчетам Ощадбанка, долг РФ увеличился на $16 млн за счет начисленных процентов и пени.

В Минюсте РФ назвали сильно завышенными выплаты, назначенные России гаагскими судами по искам украинских компаний.

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Теги: Ощадбанк, арбитраж
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