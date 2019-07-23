Суд разрешил Ощадбанку возмещать ущерб за активы в Крыму

Киевский апелляционный суд 17 июля удовлетворил заявление Ощадбанка и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный Российской Федерацией, конфисковавшей крымские активы банка в размере $1,1 млрд плюс проценты. Об этом сообщает Finbalance.

Решение суда принято во исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж, Франция) от 26.11.2018 г. о взыскании $1,1 млрд с России (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму.

Кроме того, Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы и о взыскании с РФ процентов, начисляемых с марта 2014 года (с момента аннексии Россией Крыма. - Ред.) до полной выплаты РФ задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

Ранее в Ощадбанке заявляли, что решение арбитража в споре с Россией может быть принудительно исполнено в 154 государствах, и назвали три способа:

взыскание госсобственности России, которая используется в коммерческих целях и соответственно не имеет специального иммунитета;

через "замену кредитора" (в отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором);

за счет собственности государственных компаний (как отмечалось, реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран).

Также в Ощадбанке уточняли, что РФ может инициировать процедуру отмены вынесенного арбитражного решения, однако такая процедура достаточно длительная и сложная.

Напомним, в конце августа 2016 года Ощадбанк подал против страны-агрессора иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма. В конце ноября 2018-го Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение. В связи с этим Ощадбанк поставил Россию "на счетчик". И к маю 2019 года, по подсчетам Ощадбанка, долг РФ увеличился на $16 млн за счет начисленных процентов и пени.

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