Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.07.2019, 09:36

Суд разрешил Ощадбанку возмещать ущерб за активы в Крыму

Суд разрешил Ощадбанку возмещать ущерб за активы в Крыму

Решение апелляционного суда о компенсации $1,3 млрд принято во исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании ущерба с России

Киевский апелляционный суд 17 июля удовлетворил заявление Ощадбанка и разрешил компенсировать ущерб, нанесенный Российской Федерацией, конфисковавшей крымские активы банка в размере $1,1 млрд плюс проценты. Об этом сообщает Finbalance.

Решение суда принято во исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж, Франция) от 26.11.2018 г. о взыскании $1,1 млрд с России (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму.

Кроме того, Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы и о взыскании с РФ  процентов, начисляемых с марта 2014 года (с момента аннексии Россией Крыма. - Ред.) до полной выплаты РФ задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

Ранее в Ощадбанке заявляли, что решение арбитража в споре с Россией может быть принудительно исполнено в 154 государствах, и назвали три способа:

  • взыскание госсобственности России, которая используется в коммерческих целях и соответственно не имеет специального иммунитета;

  • через "замену кредитора" (в отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором);

  • за счет собственности государственных компаний (как отмечалось, реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран).

Также в Ощадбанке уточняли, что РФ может инициировать процедуру отмены вынесенного арбитражного решения, однако такая процедура достаточно длительная и сложная.

Напомним, в конце августа 2016 года Ощадбанк подал против страны-агрессора иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма. В конце ноября 2018-го Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение. В связи с этим Ощадбанк поставил Россию "на счетчик". И к маю 2019 года, по подсчетам Ощадбанка, долг РФ увеличился на $16 млн за счет начисленных процентов и пени.

В Минюсте РФ назвали сильно завышенными выплаты, назначенные России гаагскими судами по искам украинских компаний

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ощадбанк, активы в крыму
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 