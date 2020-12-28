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Шевченко о полномочиях Рожковой: Структуру НБУ мы отрабатывали вместе с МВФ

28.12.2020, 13:21
Шевченко о полномочиях Рожковой: Структуру НБУ мы отрабатывали вместе с МВФ - Фото
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Национальный банк Украины – это не "one man show", а работа команды. Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью ЭП, комментируя изменения в структуре и кадровые перестановки в правлении.

"Кадровые изменения – это не то, ради чего я здесь. Главное для меня сохранения финансовой стабильности в государстве", – подчеркнул Шевченко.

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Отвечая на вопрос, видит ли он в правлении НБУ первого заместителя главы Катерину Рожкову, Шевченко сказал: "Катерина Рожкова работает сейчас в Национальном банке. Когда мы отрабатывали последнюю структуру (правления, – ред.), мы ее отрабатывали с нашими партнерами из МВФ. Я хочу подчеркнуть: любые международные финансовые институты не работают с фамилиями, они работают с институтами".

Глава НБУ не стал отвечать на вопрос, может ли первый заместитель отвечать только за хозяйственные дела.  "Давайте дальше", – сказал Шевченко, реагируя на реплику журналиста, что со стороны выглядит, как будто это специальное лишения полномочий.

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Юрий Тарасовский
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Катерина Рожкова Кирилл Шевченко

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