Шевченко о полномочиях Рожковой: Структуру НБУ мы отрабатывали вместе с МВФ
Национальный банк Украины – это не "one man show", а работа команды. Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью ЭП, комментируя изменения в структуре и кадровые перестановки в правлении.
"Кадровые изменения – это не то, ради чего я здесь. Главное для меня сохранения финансовой стабильности в государстве", – подчеркнул Шевченко.
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Отвечая на вопрос, видит ли он в правлении НБУ первого заместителя главы Катерину Рожкову, Шевченко сказал: "Катерина Рожкова работает сейчас в Национальном банке. Когда мы отрабатывали последнюю структуру (правления, – ред.), мы ее отрабатывали с нашими партнерами из МВФ. Я хочу подчеркнуть: любые международные финансовые институты не работают с фамилиями, они работают с институтами".
Глава НБУ не стал отвечать на вопрос, может ли первый заместитель отвечать только за хозяйственные дела. "Давайте дальше", – сказал Шевченко, реагируя на реплику журналиста, что со стороны выглядит, как будто это специальное лишения полномочий.
- 5 октября 2020 года Совет НБУ выразил недоверие и объявил выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.
- 11 декабря правление НБУ изменило организационную структуру Нацбанка. Часть департаментов вышли из прямого подчинения главе НБУ, также между другими членами правления были перераспределены блоки, которые курировала первая заместительница главы Рожкова. Теперь она будет заниматься финансово-административными вопросами вместо надзора.
- 15 декабря Рожкова и Сологуб отреагировали на изменения в структуре НБУ. Также, по информации главы совета НБУ Богдана Данилишина, они подали иск против совета.
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